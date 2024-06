Santos tem interesse na contratação de atacante do Corinthians

O Santos demonstrou interesse na contratação do atacante Léo Natel. O jogador encerrou seu empréstimo com o Melbourne City, da Austrália, e está retornando ao Corinthians, clube que tem seus direitos econômicos. Contudo, como não está nos planos do Timão, deve ser liberado para procurar um novo clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Léo Natel tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro de 2024. Em julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e se transferir de graça. Assim, o Peixe trabalha para que o jogador acabe sendo liberado do Timão e possa assinar um vínculo definitivo de duas temporadas. No momento, o Santos negocia com o empresário do jogador.