Renato Gaúcho define substituto de Diego Costa no Grêmio

JP Galvão receberá nova oportunidade como titular no ataque do Imortal no confronto com o Flamengo, nesta quinta-feira (13)

O técnico do Grêmio, Renato Gaúchi, escolheu JP Galvão para ser o substituto de Diego Costa no ataque. O jogador será o titular no duelo com o Flamengo, nesta quinta-feira (13), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque é o único centroavante de ofício na delegação que está no Rio de Janeiro.

Diego Costa voltou a Porto Alegre para iniciar recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, pela necessidade, ele receberá mais uma oportunidade na equipe. Vale relembrar que o vínculo de JP Galvão com o Imortal é de empréstimo. Ele está cedido pelo Fenerbahçe até o final de julho. Contudo, não permanecerá no Tricolor Gaúcho, exatamente pelo rendimento discreto. Até porque neste ano foram 24 partidas, 14 delas como titular, e somente três gols marcados. Nas oportunidades em que ele balançou a rede dos adversários foram no Estadual. Exatamente em confrontos com Novo Hamburgo, Santa Cruz e São José.