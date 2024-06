Reinier relembra relação com JJ e fala sobre voltar ao Flamengo: ‘Seria uma honra’

Reinier atualmente pertence ao Real Madrid e está emprestado ao Frosinone. No entanto, ele relembra com muito carinho do período que viveu no Flamengo. O meio-campista atuou pelo clube em 2019 e participou dos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

Relação com Jorge Jesus

Reinier estava nas categorias de base do Flamengo no início de 2019. Entretanto, recebeu um convite de Jorge Jesus e subiu para jogar no profissional. O meio-campista ainda mantém contato com JJ e é muito grato ao técnico português pelos momentos vividos no clube.

“Eu sempre falo com o Mister pelo Instagram. O Mister é uma pessoa que eu sou muito grato. Ele me acolheu. Me abraçou. Brigou muito comigo como vocês viram. Foi um paizão para mim, um grande treinador. O melhor que eu já tive, sem dúvida. Foi muito importante para mim e para vários jogadores. Às vezes me manda mensagem e algumas que eu não posso falar (risos). Foi meu primeiro treinador no profissional. Não sabia o que fazer quando subi. Ele estava lá me chamando de Miúdo”, disse Reinier ao “ge”.

Apesar da boa relação, Jorge Jesus e Reinier tiveram um pequeno atrito durante um jogo. O episódio aconteceu na partida entre Chapecoense e Flamengo, na Arena Condá, pelo Brasileirão de 2019.