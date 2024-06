Pedro manda recado para Neymar no Maracanã: ‘Que venha mais vezes’

Neymar atraiu as atenções fora de campo no Maracanã ao acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 2 a 1. Pedro, companheiro do craque na Copa do Mundo de 2022, destacou a importância do jogador do Al-Hilal comparecer mais vezes para ver o Rubro-Negro.

“Ele não foi ao vestiário. Mas estou feliz por estar aqui. O Neymar é um ídolo, muito feliz por ver esse jogo, essa vitória do Flamengo. Espero que venha mais vezes”, falou o atacante ao final do jogo.

Neymar e Rodinei presentes no Maracanã

Neymar, aliás, vestiu a camisa do Flamengo com o número 10 de Gabi nesta semana, e agitou as redes sociais. Por outro lado, dois ex-jogadores do Rubro-Negro também marcaram presença no Maracanã: o lateral-direito Rodinei, do Olympiacos, da Grécia, e o atacante Kenedy, do Valladolid, da Espanha.