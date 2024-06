Palmeiras usará uniformes em defesa do meio ambiente na partida contra o Vasco

O Palmeiras jogará nesta quinta-feira (13) com um uniforme que faz alusão à defesa do meio ambiente. A ação é uma parceria entre o alviverde e a Puma, sua marca de material esportivo. Os atletas usarão uma camisa predominantemente verde, com apenas algumas áreas brancas. Na volta do intervalo, o time usará o segundo uniforme criado para a campanha, onde o branco substituirá o verde.

Leila alerta para preocupação com o meio ambiente

“Palmeiras e PUMA se unem, mais uma vez, para conscientizar nossos milhões de torcedores sobre um tema urgente e de suma importância para todos nós. Chamaremos a atenção da sociedade para a necessidade de proteger o meio ambiente, com foco, principalmente, no combate ao desmatamento das nossas florestas. É um alerta fundamental por um futuro mais verde e mais sustentável”, falou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

“A preocupação com a sustentabilidade está presente em tudo que fazemos e é um pilar que temos em comum com o Palmeiras”, destacou Luciana Soares, diretora de Marketing da PUMA Brasil. “Criamos então duas camisas que levantam a temática em um momento importante visando conscientizar os torcedores e a população em geral”, resumiu Luciana Soares.