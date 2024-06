Operário x Santos: onde assistir, arbitragem e escalações

Após três derrotas seguidas, Peixe encara o Fantasma buscando uma reabilitação na Série B, do Campeonato Brasileiro

O Santos encara o Operário nesta sexta-feira (14), às 19h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela pela décima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de três derrotas seguidas e deixou o G-4 pela primeira vez desde o início da competição. Assim, busca uma reação rápida para evitar uma crise maior. Já o Fantasma superou o começo ruim de torneio e venceu as duas últimas partidas contra Amazonas e Guarani e busca manter a sequência positiva.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.