Neymar, no Maracanã, vibra com ataques do Flamengo; veja

Jogador do Al-Hilal está no Maracanã assistindo ao rubro-negro em confronto contra o Grêmio, pelo Brasileirão

Logo no dia seguinte a causar polêmica na internet, o atacante Neymar foi ao Maracanã para acompanhar o jogo entre Flamengo e Grêmio, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogador foi filmado reagindo ao gol de Luiz Araújo, marcado ainda no primeiro tempo (veja abaixo).

Na última quarta (12), ele postou uma foto com a camisa do Flamengo, mas depois voltou às redes sociais e apareceu com o manto do Santos, clube onde começou a carreira. A imagem serviu para acalmar os torcedores santistas, que não gostaram de ver o ídolo vestido com roupa do adversário nacional.

