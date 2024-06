Mastriani brilha e Furacão supera o Criciúma na Ligga Arena

Atacante faz gols, Cuello também marca e Athletico vence por 3 a 1, chegando ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro com 16 pontos

O Criciúma, mesmo atuando fora de casa, saiu para o jogo e abriu o marcador com o volante Barreto, aos 7 minutos. Aliás, o Furacão sentiu o gol, e demorou para tomou o controle da partida, chegando ao empate aos 21 minutos, gol do atacante Mastriani, 1 a 1.

O resultado faz o time paranaense subir na tabela e chegar ao 3º lugar com 16 pontos, em oito rodadas. O Criciúma tem 5 pontos em seis jogos, e aparece em 17º na tabela da Série A. Abrindo a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Athletico e Criciúma entraram em campo nesta quinta-feira (13), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro . O duelo ocorreu na Ligga Arena. E com grande atuação de Mastriani que fez dois gols, o time Rubro-Negro venceu por 3 a 1. Cuello fez o outro gol do Furacão, enquanto Barreto marcou para os visitantes.

Mastriani e Cuello decidem para o Athletico

Na segunda etapa, o time comandado por Cuca seguiu comandando as rédeas do confronto, e aos 9 minutos, de novo, Mastriani marcou para o Rubro-Negro, 2 a 1. Para fechar a excelente partida e vitória do Furacão, o atacante Cuello marcou aos 33 minutos, fechado o jogo em 3 a 1.

Próximos jogos

O Furacão volta a campo no domingo (16), novamente atuando em seus domínios e receberá o Flamengo, líder do Brasileirão. Partida será às 16H. Todavia, o Criciúma receberá o Bahia, no Estádio Heriberto Hulse. Jogo marcado para às 18h30 (de Brasília)