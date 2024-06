Maracanã terá rodada dupla de Flamengo nesta quinta-feira (13). Entenda!

Antes da partida do time de futebol contra o Grêmio, a equipe do basquete joga final do NBB contra o Franca Crédito: Jogada 10

O complexo do Maracanã receberá dois grandes eventos do Flamengo nesta quinta-feira (13). Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro recebe o Grêmio às 20h (de Brasília), em partida que pode recolocar o time carioca na liderança da competição. Mas, antes disso, o "Orgulho da Nação", time de basquete, entra em quadra em jogo decisivo pelo NBB. A equipe de bola laranja do Flamengo recebe o Franca às 18h, no Maracanãzinho. As equipes se enfrentam pelo jogo quatro das finais do NBB. Com duas vitórias do time de Franca, o Mais Querido precisa vencer para empatar e levar o confronto para o jogo cinco, no sábado, também no ginásio carioca.