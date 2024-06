Lucas Moura aprova empate do São Paulo fora de casa

Lucas Moura foi o melhor do São Paulo no empate sem gols diante do Internacional e analisou o desempenho do time Crédito: Jogada 10

No Heriberto Hulse, Internacional e São Paulo empataram sem gols, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado pouco ajudou o Tricolor Paulista, pois o time caiu para a quinta colocação do torneio nacional. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Logo depois do jogo, o atacante Lucas Moura, o melhor do time, vibrou com o resultado, já que o São Paulo conquistou um ponto longe dos seus domínios.