Lázaro sonha com seu primeiro gol no Allianz Parque: Está faltando’

Atacante se consolidou no time de Abel Ferreira e agora busca balançar as redes pela primeira vez diante da torcida palestrina

O Palmeiras volta a campo após dez dias para encarar o Vasco, nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Verdão e o atacante Lázaro buscam marcas inéditas em 2024. Afinal, o clube tenta a primeira vitória em casa na competição e o jogador seu primeiro gol diante da torcida palestrina.

Lázaro disputou, nesta temporada, 20 jogos pelo Palmeiras. Ele tem três gols e uma assistência. Contudo, todas as vezes que o camisa 17 balançou as redes foi aconteceu longe do Allianz Parque.

“O pessoal tem me ajudado bastante e a cada dia eu venho me sentindo melhor. Isso faz com que naturalmente as coisas fluem muito melhor. Agora só está faltando um golzinho no Allianz. Fiz os três fora e com a camisa branca. Agora tenho que fazer um com a camisa verde”, disse Lázaro, para a “Gazeta Esportiva”.