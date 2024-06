Internacional x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

No Heriberto Hulse, em Santa Catarina, Internacional e São Paulo duelam nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília). O jogo vale pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado, mesmo com alguns jogos atrasados, devido a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, vem fazendo grande campanha. Afinal tem 10 pontos, no meio da tabela, e com uma derrota até aqui. Por outro lado, o Tricolor vive momento mágico com Zubeldía. O argentino ainda não perdeu no comando da equipe e pode até assumir a liderança com uma combinação de resultados.

A Voz do Esporte transmite este jogo, começando com um pré-jogo a partir das 18h30 (de Brasília). Assim que a bola rolar, Ricardo Froede estará na narração.