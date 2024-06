Inter perde Alario, e Coudet terá problemas no ataque contra o São Paulo

O Inter que superar as adversidades para bater o São Paulo nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o atacante Lucas Alario não embarcou para Criciúma, local do confronto contra o Tricolor paulista. O argentino sentiu um desconforto no ombro direito e não viajou. Assim como Mauricio, que se recupera de um trauma no joelho direito.

Dessa maneira, Eduardo Coudet terá muitos problemas para o duelo, uma vez que já não contava com os atacantes Rafael Borré e Enner Valencia, que estão com a Colômbia e Equador, respectivamente, para a disputa da Copa América. Assim, o treinador não conta com os três principais atacantes do elenco.