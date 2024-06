Inter e São Paulo não saem do zero em Santa Catarina

Inter e São Paulo não mexeram no placar na noite desta quinta-feira (13), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorreu no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina. O Beira-Rio ainda não está disponível para jogos após as enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul. Com o resultado, o Colorado, com 11 pontos, pode deixar a parte de cima da tabela e os paulistas, com 14, o G4, a depender dos demais resultados desta quinta.

O próximo desafio dos gaúchos será domingo (16), em Salvador, diante do Vitória. Já o Tricolor Paulista tem o clássico com o Corinthians, na Neo Química Arena, na mesma data.

Primeiro tempo muito ruim

O destaque da primeira etapa foi exatamente a falta de jogadas de grande perigo por parte de ambas as equipes. O Internacional pérdeu Alan Patrick, seu jogador de maior talento logo aos dois minutos de jogo. Desse modo, o mais próximo que chegou de ameaçar a meta do São Paulo foi com um chute do volante Thiago Maia, aos 15 minutos.