Impeachment de Augusto Melo? Vice do Corinthians comenta possibilidade

Os desdobramentos do “caso VaideBet” repercutem aos montes nos bastidores do Corinthians no Parque São Jorge. Armando Mendonça, segundo vice-presidente do clube, foi um dos citados em queixa-crime de Sergio Moura, superintendente de marketing do Alvinegro, à Polícia Civil de São Paulo por calúnia e difamação. Nesta quinta-feira (13), o dirigente – e advogado – mostrou estar decepcionado com a postura de Augusto Melo.

“Reconheço que fiquei muito decepcionado com a postura do meu presidente em não tomar uma providência institucional a partir do momento que um prestador de serviço envolve o vice-presidente do maior clube do Brasil em um inquérito policial”, disse Armando ao ‘SportsCenter’, dos canais ESPN.

“Ao contrário do que o presidente fala nas entrevistas, que dirigentes mandavam documentos pelo clube, acusando o Sergio Moura, o único citado neste inquérito fui eu. Então, subentende-se que o presidente fala do vice dele. E lendo o pedido de instauração policial, ele (Moura) não me acusou, não falou que acusei, que difamei, nada. Só falou que fiz uma reunião com ele naquele dia. Como era o superintendente de marketing, fui conversar com ele”, acrescentou.