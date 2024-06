Galvão Bueno destaca após empate da Seleção Brasileira: ‘Preocupante’

A Seleção Brasileira ficou no empate por 1 a 1, na noite da última quarta-feira (12), em duelo contra os Estados Unidos, no Camping World Stadium. Esse foi o último amistoso do time de Dorival Júnior antes da Copa América. O narrador Galvão Bueno, no entanto, criticou o time e se mostrou preocupado.

Na análise do comunicador, a Seleção Brasileira não jogou mal, todavia, o desempenho não foi satisfatório e o resultado deixou isso claro.