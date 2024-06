Fluminense venceu apenas um dos últimos 15 clássicos que disputou

Tricolor perdeu nove e empatou cinco clássicos, sendo que venceu apenas o Vasco no primeiro turno desta edição do Brasileirão

Nesta edição do Brasileirão, os comandados de Fernando Diniz encerraram um jejum de 13 clássicos sem vitória. Algo que aconteceu no triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco, pela terceira rodada, sendo o único triunfo do time no Campeonato Brasileiro até aqui. No entanto, voltou a ter dificuldade diante de um rival e sucumbiu para o Botafogo no Nilton Santos.

Desde o início da temporada, o Fluminense não consegue ter uma sequência positiva e tem deixado a desejar. Isso também pode ser observado nos números da equipe em clássicos. Afinal, o Tricolor só venceu um dos últimos quinze confrontos com os arquirrivais do Rio de Janeiro (Flamengo, Vasco e Botafogo).

Ainda neste mês, o Fluminense voltará a enfrentar um adversário do Rio de Janeiro. Será no próximo dia 23, às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã. Nesse sentido, o time ainda não conseguiu vencer o rival nesta temporada, com duas derrotas por 2 a 0 e um empate sem gols no Campeonato Carioca.

Dessa forma, nos últimos 15 clássicos disputados, o Fluminense venceu um, perdeu nove e empatou cinco, com aproveitamento de 17%. Assim, esses números são justamente após a equipe ter conquistado o bicampeonato estadual em 2022 e 2023. Depois disso, aliás, engrenou esta sequência negativa.

Com apenas seis pontos, a equipe pode retornar à zona de rebaixamento se Criciúma ou Cuiabá vencerem seus compromissos nesta rodada. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Atlético-GO, no Maracanã. Por fim, este será um confronto direto na parte de baixo da tabela, afinal, o Dragão soma 5 pontos, um atrás do time carioca, no momento.