Fluminense tem seu segundo pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos

A atuação do Fluminense diante do Botafogo, no Nilton Santos, escancarou a má fase e problemas em diversos setores da equipe, sobretudo na defesa. Afinal, os comandados de Fernando Diniz sofreram gols em todas as rodadas do Brasileirão até aqui. No entanto, o ataque também tem tido dificuldade, visto que finaliza pouco e a bola quase não tem chegado em condições de Cano incomodar a meta adversária.

“Os times nos estudam. Mas o que mais me preocupa hoje é a falta de condição de fazer o melhor que a gente pode. Hoje o Botafogo jogou bem, está num momento bom. Jogou num campo que favorece a ele. Mas a minha maior preocupação é fazer o Fluminense jogar o melhor possível”, disse o treinador.