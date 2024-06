Flamengo anuncia Filipe Luís como novo técnico do time sub-20

Com a saída de Mário Jorge, Filipe Luís aceita convite do Flamengo e será o novo técnico do time rubro-negro da categoria Crédito: Jogada 10

O Flamengo comunicou, nesta quinta-feira (13), que Filipe Luís será o novo treinador do time sub-20 da Gávea. Antes de assumir a categoria, o treinador, ídolo do clube carioca, comandará a equipe sub-17 na segunda-feira no clássico com o Vasco, pelo segundo jogo da final da Copa Rio. A escolha por Filipe Luís, aliás, aconteceu na terça-feira. O ex-jogador se reuniu com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e aceitou o convite.