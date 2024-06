Filipe Luís vai à final do Flamengo no basquete e fala sobre cargo no sub-20: ‘Motivado’

Ex-jogador comparece ao Maracanãzinho para acompanhar a decisão do NBB e se diz motivado para a nova função no Fla

O novo técnico do time sub-20 do Flamengo, Filipe Luís, marcou presença nesta quinta-feira (13) no Maracanãzinho, onde o Fla disputa o quarto jogo da final do NBB. A partida, contra o Franca, pode marcar a despedida de um dos ídolos do Fla no basquete: Olivinha.

O treinador, vestido exatamente com a camisa do ala-pivô da equipe rubro-negra (16), falou sobre o novo cargo.

“Muito feliz com o desafio. Muita dificuldade, mas com muita paixão e alegria porque eu sou um verdadeiro apaixonado por futebol e estar envolvido com o esporte no clube que eu amo é muito especial”, disse o agora técnico do sub-20.