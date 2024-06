Evander relembra apoio de Vagner Love para jogar no Flamengo

O meio-campista do Portland, dos Estados Unidos, detalhou a negociação com o clube carioca

Além de De La Cruz, outro nome para o meio-campo que o Flamengo buscou no início desse ano foi Evander, do do Portland Timbers (EUA). No entanto, o clube carioca não conseguiu chegar aos valores pedidos pelos norte-americanos, e o negócio não foi para frente. Nesta quinta-feira (13), Evander relembrou a negociação e mencionou apoio de Vagner Love.

“Realmente teve interesse, entraram em contato com meu pai, que é meu empresário. Eles mostraram interesse, teve uma negociação, mas no fim o Portland não aceitou o valor proposto e a coisa não aconteceu. Então, tenho que continuar com a cabeça aqui e seguir trabalhando”, disse Evander ao “Uol”.