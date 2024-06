Estevão deita e rola, e Palmeiras vence fácil o Vasco no Allianz

Com direito a show de Estevão, o Palmeiras venceu o Vasco por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (13), no encerramento da oitava rodada do Brasileirão, subindo na tabela. Piquerez e Rony marcaram no Allianz Parque em jogadas parecidas, um em cada tempo.

A equipe de Abel Ferreira subiu e bem no elevador, ganhando quatro posições, chegando à sexto. São 14 pontos, três a menos que o líder Flamengo, que venceu na rodada. O Vasco estaciona na 14ª posição, com seis pontos. Foi a sexta derrota do Gigante da Colina, sendo a segunda nos dois jogos que Álvaro Pacheco treinou o time.

