Eduardo Coudet lamenta empate do Internacional

Treinador do Internacional analisou o desempenho da sua equipe e lamentou o resultado de igualdade no Heriberto Hulse

Nesta quarta-feira (13), o Internacional empatou sem gols com o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O placar pouco acrescentou ao Colorado, que sofreu com diversos desfalques e precisou segurar o resultado na etapa final.

Na entrevista coletiva, o técnico Eduardo Coudet foi sincero. Sem fantasiar, ele admitiu que o time sofre com dificuldade para concluir as jogadas, principalmente no confronto com o São Paulo e lamentou a falta dos três pontos.