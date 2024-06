Edin Terzic pede demissão do Borussia Dortmund após ultimato de Hummels

“É incrivelmente doloroso dizer isso para os torcedores aurinegros, mas hoje estou rompendo com o Borussia Dortmund. Foi uma honra vencer a Copa da Alemanha e liderar esse clube fantástico à final da Liga dos Campeões. Após dez anos no Borussia, sinto que a nova era do clube deve começar com um novo homem à beira do campo”, declarou Terzic.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund.

The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.