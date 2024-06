Dorival defende Vini Jr e afirma que o melhor está por vir na Seleção

Atacante não consegue repetir atuações do Real Madrid, mas treinador confia que o craque fará o melhor no momento mais importante

Dorival Júnior saiu em defesa de Vini Jr após o empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 com os Estados Unidos, no último amistoso antes da estreia na Copa América. O atacante não conseguiu repetir as boas atuações do Real Madrid, porém o técnico afirma que o melhor do craque está por vir.

“Cobram do Vinicius as atuações que ele tem no Real. Acho que isso acontecerá nos momentos mais importantes e decisivos da competição. Aguardemos e dar condições para esses garotos encontrarem o seu melhor. O Rodrygo evolui a cada momento. Quanto mais ele participar, mais importante será para a nossa equipe. Quanto mais ele tiver a bola nos pés, as possibilidades de jogadas importantes se ampliam”, disse Dorival Jr na entrevista coletiva.

Dorival justifica a escolha por Alisson

Dorival, aliás, também defendeu o goleiro Alisson, criticado pelo gol de falta marcado por Pulisic. Todavia, para a Copa América, o técnico contará com Bento, do Athletico-PR, e Rafael, do São Paulo.