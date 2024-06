Corinthians treina, e António Oliveira testa mudanças contra o São Paulo

O Corinthians segue os preparativos para o clássico diante do São Paulo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira (13), o Timão treinou no CT Joaquim Grava após empatar em 2 a 2 com o Atlético-GO, na última terça.

O grupo iniciou o dia assistindo a um vídeo com integrantes da comissão técnica. Em seguida, os jogadores passaram pela academia e participaram de atividade tática de posicionamento. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Atlético-GO voltou para a área interna do CT, para seguir com o trabalho regenerativo. Os demais atletas ficaram no gramado para exercício em campo reduzido.