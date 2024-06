Corinthians recebe proposta oficial por Fausto Vera

Volante Fausto Vera despertou o interesse do Boca Juniors e aguarda a liberação da diretoria do Corinthians

Nesta quarta-feira (12), a diretoria do Boca Juniors oficializou ao Corinthians uma proposta pela compra do volante Fausto Vera. Sem espaço no elenco Alvinegro, o meio-campista terá a oportunidade de voltar ao país natal.

De acordo com a informação do ‘Meu Timão’, o clube argentino irá comprar 50% dos direitos econômicos do atleta. Os valores não foram divulgados. Apesar de ter a consciência que precisa colocar a mão no bolso, o Boca Juniors espera contar com uma facilidade na hora de negociar, pois sabe da situação financeira do clube brasileiro. Ou seja, a ideia é tirar proveito da situação e sacramentar a compra.