Corinthians negocia novo contrato com a Nike e negocia valores

Timão tem vínculo com a fornecedora até 2025 e tem cláusula de renovação automática até 2029, mas tenta fazer mudanças financeiras no acordo

Para que o contrato seja assinado, as duas partes precisam estar de acordo com os termos preestabelecidos. Contudo, o Corinthians deseja alterar estes termos.

O Corinthians negocia um novo contrato com a Nike, fornecedora esportiva, que está no clube há 21 anos. O Timão tem vínculo com a empresa até o final de 2025, mas também uma cláusula de renovação automática de cinco anos e pode ficar no Alvinegro pelo menos até dezembro de 2029.

No vínculo atual, assinado em 2017 por Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians, o clube recebeu luvas de R$ 25 milhões e conseguiu melhorar os ganhos percentuais com royalties e premiação, podendo gerar um ganho final por ano superior aos R$ 30 milhões. Entretanto, a atual diretoria entende que os números estão defasados pelo que o mercado entrega atualmente.

“Temos grandes possibilidades, conversas. Umas quatro, cinco conversas e estamos muito satisfeitos com eles. Claro que está defasado, mas depende deles”, disse Augusto Melo, em coletiva.

Inicialmente, o Corinthians não possui qualquer intenção de mudar de fornecedora de material esportivo. Aliás, o clube está muito satisfeito com a Nike, que patrocina apenas o Timão no Brasil. Mas justamente por ser exclusivo, a diretoria entende que pode receber mais, já que ajuda a empresa na visibilidade e comercialização de produtos no país.