Corinthians encaminha venda de jogador campeão da Copinha

Vitor Meer, de 19 anos, deixou o Timão e assinou por quatro temporadas com o Apoel, do Chipre, atrás de mais oportunidades

O Corinthians acertou a venda do lateral-esquerdo Vitor Meer, titular na campanha vitoriosa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O jogador de 19 anos tinha contrato com o Timão até 16 de fevereiro do ano que vem, mas não estava tendo chance nos profissionais. Assim, ele se transferiu para o Apoel, do Chipre. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Meu Timão”.

Vitor Meer assinou um contrato de quatro anos com o Apoel. No acordo, o Corinthians liberou o jogador sem receber nenhuma compensação financeira, mas fica com 30% de futura venda. O clube do Chipre, no contrato, ainda pode comprar mais 20% por R$ 500 mil reais.