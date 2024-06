Com futuro indefinido no Cruzeiro, Matheus Pereira fecha portas no Brasil

Afinal, Matheus Pereira completa, nesta quinta-feira, sete rodadas pelo Cruzeiro no Brasileirão. O meio-campista também atuou pelo Cabuloso na primeira fase da Copa do Brasil. O camisa 10, dessa forma, não pode defender outro clube brasileiro nas duas principais competições nacionais em 2024.

O Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira (13/06), diante do Cuiabá, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão. Assim, muitos jogadores chegarão ao limite de jogos no campeonato e fecharão portas no futebol brasileiro. Um deles é Matheus Pereira.

Situação de Matheus Pereira no Cruzeiro

O meio-campista pertence ao Al-Hilal e está emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2024. No entanto, os dirigentes celestes estão interessados na compra do jogador e já estão em negociações avançadas com os árabes. O Cabuloso deve desembolsar R$ 30 milhões pela contratação em definitivo do camisa 10. A informação é do “ge”.

O Cruzeiro aguarda apenas por uma assinatura do Al-Hilal para comprar Matheus Pereira. O meio-campista vem sendo um dos destaques do Cabuloso nesta temporada, com cinco gols e oito assistências em 2024.