Com a presença de Neymar, Flamengo vence Grêmio e volta à liderança

No Maraca, Luiz Araújo entra ainda no 1ª tempo, muda a cara do jogo (Fla era dominado) e faz os gols neste 2 a 1. Neymar acompanhou o jogo

Com a presença ilustre de Neymar em um dos camarotes e a quase 52 mil torcedores, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quinta-feira (13/6). O jogo pelo Brasileirão foi decidido com dois golaços de Luiz Araújo, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Igor Jesus, que torceu o tornozelo. O atacante ainda mandou uma na trave e deu passe para Pedro perder um gol. O Mengo entrou com vários reservas, assim como o Grêmio. Além Luiz Araújo, o garoto Lorran brilhou intensamente. Afinal fez jogadas excelentes e participou dos dois gols. Edenilson descontou no último ataque.

Com a vitória, o Flamengo reassume a liderança do Brasileirão, com 17 pontos. Mas o o Grêmio, que ainda tem dois jogos a menos, parou nos seis pontos. Dessa forma, está muito próximo da zona de rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão