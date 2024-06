Bola ‘inteligente’ vai ajudar arbitragem na Eurocopa

“A Fussballliebe apresenta a Tecnologia Connected Ball da Adidas pela primeira vez numa Eurocopa, proporcionando uma visão sem precedentes de todos os elementos do movimento da bola e contribuindo para o processo de tomada de decisão do árbitro de vídeo”, diz um comunicado da Uefa.

A bola tem inclusive um design projetado com foco em representar “movimento e a energia do jogo”, segundo a Uefa. As cores vermelha, azul, verde e laranja destacadas ao preto celebra tanto a vibração que as nações participantes trazem para o torneio como a pura simplicidade do futebol que atrai tanto amor por parte dos adeptos de todo o mundo. Inclusive, o produto conta com ilustrações de cada um dos estádios da Eurocopa 2024 e ainda o nome das cidades-sede.

