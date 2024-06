Bellingham viraliza com ensaio de cueca antes da Eurocopa

A série de postagens inclui fotos do campeão da Champions League com o Real Madrid vestindo peças da marca. Além disso, contou com um vídeo dele fazendo embaixadinhas.

– As marcas buscam ídolos, atletas consagrados que possuem atributos as quais as mesmas se identificam. Aliás, Belligham é um desses casos, atleta mundialmente conhecido, talento nato com boa gestão fora dele — afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

– Marcas que se associam a atletas do porte de Jude Bellingham buscam melhorar sua imagem e prestígio, alcançar um público vasto e diversificado, e criar uma conexão emocional com os consumidores. Além disso, os atletas trazem autenticidade e credibilidade, influenciam tendências de estilo de vida, e oferecem narrativas inspiradoras — aponta Wagner Leitzke, líder do marketing digital da End to End, empresa que busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.