Bahia bate Fortaleza e mantém perseguição ao líder Flamengo

Bahia e Fortaleza se enfrentaram na noite desta quinta-feira (13), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No fim, melhor para o Tricolor baiano, que venceu por 1 a 0 e alcançou os mesmos 17 pontos do líder Flamengo. Jean Lucas anotou o gol solitário da partida disputada na Arena Fonte Nova.

Os baianos, contudo, aparecem em segundo na tabela devido aos critérios de desempate. Afinal, têm saldo de quatro gols contra oito dos cariocas. Este, aliás, foi o quinto triunfo da equipe em oito jogos na competição. Já o Leão do Pici perdeu pela primeira vez na Série A em 2024 e aparece na 11ª posição, com dez pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo

Os times fizeram um jogo bem movimentado, com Jean Lucas tendo a melhor oportunidade da etapa logo nos minutos iniciais. Livre de marcação, o volante do Bahia finalizou por cima da meta do goleiro João Ricardo. O Fortaleza, pore outro lado, falhou nas tentativas de superar as linhas de combate dos anfitirões. O camisa 6 teve outra chance e voltou a desperdiçar. Kayzer chegou a marcar de cabeça para os visitantes, mas a arbitragem apontou impedimento.