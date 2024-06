Alemanha x Escócia: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções estreiam na Eurocopa nesta sexta-feira, às 16h, na Allianz Arena, em Munique, pelo grupo A da competição Crédito: Jogada 10

A Eurocopa 2024 terá início a partir desta sexta-feira (14). O jogo de abertura será entre Alemanha e Escócia, às 16h (horário de Brasília), direto da Allianz Arena. O confronto coloca frente a frente a favorita do Grupo A diante de uma das equipes que chega para a competição sonhando com uma vaga para as oitavas de final. No retrospecto geral entre as seleções são 17 jogos oficiais, com 8 vitórias da Alemanha, 5 empates e 4 vitórias da Escócia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir A partida entre Alemanha e Escócia terá a transmissão da TV Globo e Sportv. Como chega a Alemanha A Alemanha melhorou à medida que se tivemos a aproximação da Euro 2024 com o técnico Julian Nagelsmann demonstrando satisfação com o momento atual da seleção. Contudo, os alemães serão muito testados nesta fase de grupos que também conta com Hungria e Suíça, duas seleções que também possuem jogadores de excelência técnica. Na última segunda-feira, o zagueiro Antonio Rüdiger e o centroavante Niclas Füllkrug tiveram uma discussão durante um treinamento da Nationalelf. Entretanto, ambos seguem à disposição do treinador Nagelsmann.