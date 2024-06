777 divulga nota de repúdio à ‘temerária interferência’ de Pedrinho na SAF do Vasco

Ainda na nota, a 777 frisou que segue lutando na Justiça para reverter a decisão. Eles consideram a mudança “absurda”, que cassou os direitos da empresa como sócia majoritária da SAF vascaína.

Saídas de Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos

Nesta quarta-feira (12), CEO Lúcio Barbosa e da CFO Kátia dos Santos entregaram seus devidos cargos à SAF. Com a liminar da justiça e as interferências da gestão de Pedrinho no dia a dia, tornou-se insustentável a permanência dos dois profissionais.

Além disso, algo que também pesou foi o vídeo do mandatário prometendo mudanças no futebol e anunciando a chegada de Felipe, ídolo do clube, como diretor técnico.