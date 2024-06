Weverton projeta duelo contra o Vasco: ‘Vencer nunca é fácil’

Goleiro do Palmeiras sabe que o time adversário vai buscar a sua recuperação no Allianz Parque e liga o sinal de alerta aos companheiros

Titular de Abel Ferreira e destaque do time, o goleiro Weverton sabe da importância dos três pontos e alerta seus companheiros para encarar o rival carioca. Na rodada passada, o Vasco foi superado por 6 a 1 pelo Flamengo e precisa dar uma resposta ao seu torcedor.

Nesta quinta-feira (13), o Palmeiras encara o Vasco , em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Allianz Parque e a bola vai rolar a partir das 21h30 (De Brasília). O jogo é fundamental para o Verdão, que ainda não conseguiu vencer como mandante no torneio nacional.

“Eu, com toda a experiência que tenho no futebol, aprendi que todo jogo tem sua história e você paga um preço muito grande para vencer. A vitória nunca é fácil. Vencer nunca é fácil na competição. Você nunca ganha antes de começar o jogo, você ganha disputando, competindo. A gente sabe que é o Vasco, uma grande equipe, uma equipe que quer sair da situação que está vivendo e vai fazer tudo o que for preciso para que possa ser já neste jogo”, declarou, antes de completar:

“Nós temos que fazer o nosso jogo, aquilo que a gente sabe fazer: respeitar o adversário, mas, com o apoio do nosso torcedor, na nossa casa, temos de nos impor e colocar em prática o nosso jogo agressivo, para frente e sempre buscar o gol. A gente espera retornar desse período de Data Fifa com vitória, para que a gente possa se manter firme lá em cima na disputa por mais um Brasileirão”, concluiu.

Palmeiras na classificação

Logo depois de sete jogos disputados, o Palmeiras está na oitava colocação, com 11 pontos. O Botafogo, atualmente na liderança, está com 16 pontos.