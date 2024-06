Vice do Corinthians diz que avisou Augusto Melo sobre suposta ‘laranja’

Armando Mendonça prestou depoimento na Polícia Civil sobre o caso VaideBet e afirma que alertou mandatário sobre intermediário Crédito: Jogada 10

O segundo vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, disse que alertou o presidente Augusto Melo sobre a suposta ”laranja” no caso VaideBet. O Timão teria usado uma segunda empresa para intermediar as negociações com a casa de apostas e vem sendo investigado por isso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Armando Mendonça afirmou que Augusto Melo estava ciente das acusações de repasses do intermediário de contrato com a VaideBet ainda em maio. Ele acabou sendo citado em uma queixa-crime movida por Sérgio Moura, superintendente de marketing afastado do Corinthians

“Já no dia 8 de maio de 2024, informei ao presidente Augusto Melo que a empresa intermediadora do nosso patrocínio máster à época (VaideBet), a Rede Social Media, de São José dos Campos, recebeu um valor de patrocínio e que o dinheiro estava sendo desviado para uma conta de uma pessoa física, que é sócia de uma (empresa) “laranja””, disse Armando, em depoimento publicado pela “ESPN”. “No dia 8 de maio de 2024, estive na sala do presidente Augusto Melo, no Parque São Jorge, e relatei que havia recebido informações que entendia gravíssimas e que o presidente do Sport Club Corinthians Paulista, como mandatário responsável pelo clube, deveria tomar imediatas providências, antes que tais informações se tornassem públicas e a gestão fosse acusada de omissão”, completou. Aliás, Armando Mendonça revelou que acabou procurado por Juca Kfouri, autor da reportagem sobre a suposta ”laranja”. A procura do jornalista motivou o vice a procurar Augusto Melo. No depoimento, ele ainda pede para o Corinthians parar de pagar o intermediário, direcionado para a Rede Social Media Design.