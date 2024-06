Textor detona VAR após lance de Martinelli: ‘Sejam melhores’

Na visão do acionista majoritário do Botafogo, volante do Fluminense deveria ter sido expulso no primeiro tempo Crédito: Jogada 10

Textor critica arbitragem Na visão do empresário americano, Martinelli deveria ter sido expulso de campo por uma entrada de sola em Gregore. O lance aconteceu aos dez minutos do primeiro tempo. Flavio Rodrigues de Souza, árbitro do jogo, aplicou somente cartão amarelo. O VAR não sinalizou revisão. Assim, John Textor tirou um print do relatório da “Good Game”. A empresa é responsável por analisar as decisões do árbitro em jogos de futebol. Na avaliação da organização, Martinelli deveria ter sido expulso do clássico. “Essa foi fácil… A visão do computador vê o que os olhos veem. O VAR deveria ser mais consistente na aplicação das regras. Momento de ensinar para o árbitro de vídeo. Sejam melhores“, disse John Textor nas redes sociais.