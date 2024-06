Rodrygo exige mais atenção da Seleção após empate: ‘Faltou capricho’

Atacante anota gol brasileiro, sendo destaque no amistoso contra os Estados Unidos, que termina com empate em 1 a 1

Rodrygo, aliás, chegou ao seu sexto gol em 23 partidas atuando pela Seleção. Ele criou as melhores oportunidades do time brasileiro enquanto esteve em campo.

Rodrygo anotou o gol da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 diante dos Estados Unidos em amistoso nesta quarta-feira (12), em Orlando, no último amistoso antes da Copa América. O atacante, porém, destacou a falta de capricho na conclusão das jogadas e pediu mais atenção ao time Canarinho.

Rodrygo projeta disputa da Copa América

Por fim, o atacante do Real Madrid projetou a disputa da Copa América com a Seleção Canarinho.

“É sempre difícil achar o equilíbrio porque estamos no começo do trabalho. Graças a Deus, fizemos os dois amistosos na data Fifa passada muito bem, o que nos deu mais tranquilidade para trabalhar agora. Ainda estamos no começo, nos entrosando e encaixando o time, mas acho que estamos bem, indo em um bom caminho e criando muitas chances. Agora, precisamos chegar na Copa América e converter essas chances em gols, além de melhorar defensivamente, porque isso vai ajudar muito”, encerrou.

