Real Madrid pretende vender o lateral-esquerdo Mendy na próxima janela

Chance de contratar Davies, do Bayern, e condições físicas longe do ideal seriam principais motivos para Merengues quererem negociá-lo Crédito: Jogada 10

O Real Madrid está disposto a escutar ofertas pelo lateral-esquerdo Mendy na próxima janela de transferências. Isso porque, de acordo com o jornal espanhol “Relevo”, o clube não se recusaria a vender o jogador em caso de uma proposta atrativa. No caso, tanto para os merengues como para o francês, até porque seu vínculo expira em 2025. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele foi uma peça essencial na temporada, principalmente nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Liga do Campeões. Mesmo assim, a avaliação interna no clube é que Mendy já passou do seu auge. A sua condição física longe do ideal e recorrentes lesões também favorecem a uma possível saída.