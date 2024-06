Racismo contra Vini Jr: governo do Brasil pressionou a Espanha para punição de torcedores

Embaixador do Brasil se reuniu com os presidentes de Real Madrid, La Liga, e da Real Federação Espanhola de Futebol para falar de Vini Jr

O governo do Brasil, por meio do embaixador brasileiro na Espanha, Orlando Leite Ribeiro, pressionou o país europeu para que torcedores identificados em situações racistas contra Vini Jr fossem punidos, o que acabou acontecendo nesta semana. Isso porque três homens foram condenados a prisão pelo caso.

Aliás, o embaixador Orlando Leite Ribeiro se reuniu com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, Javier Tebas, presidente de La Liga, e Luis Rubiales, que comandava a Real Federação Espanhola de Futebol. O embaixador enviou um telegrama ao Ministério das Relações Exteriores relatando o desapontamento após as três reuniões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Encontros sobre Vini Jr

O objetivo dos encontros era entender como as competências sancionadoras são distribuídas entre as partes, especialmente em casos envolvendo Vini Jr, buscando responsabilização. A informação é do ‘ge’.