Paulo Fonseca deve ser anunciado como treinador do Milan nesta quinta-feira

Após a saída do treinador Stefano Pioli, o Milan segue ativo no mercado para anunciar seu novo comandante para a próxima temporada. Trata-se do português Paulo Fonseca, que pode ser anunciado pelo clube nesta quinta-feira (13) no cargo, segundo informações do periódico português “A Bola”.

Nesse sentido, o profissional retorna ao futebol italiano depois de trabalhar em duas temporadas no Lille, da França. Antes disso, comandou a Roma, e agora estará à beira do campo pelo Rubro-Negro.