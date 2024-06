Palmeiras x Vasco: escalações, arbitragem e onde assistir

Times se enfrentam no Allianz Parque, nesta quinta (13), pela oitava rodada do Brasileirão. Palmeiras e Vasco têm desfalques para lidar

Já o Vasco, em 14º, com seis, quer se afastar da zona do rebaixamento e se recuperar, assim, da crise que vive dentro e fora de campo. A bola rola às 21h30 (de Brasília) na casa palmeirense.

O Brasileirão está voltando para Palmeiras e Vasco, que se enfrentam nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque, pela oitava rodada do torneio. Em oitavo, o Verdão que tem 11 pontos, visa se aproximar dos líderes na tabela.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras terá desfalques importantes para a partida. Afinal, Endrick (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Richard Ríos (Colômbia) estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Além disso, Luan e Luis Guilherme, que têm negociações bem encaminhadas e não devem mais vestir a camisa do clube, estão fora da lista de relacionados.

Em contrapartida, o duelo pode marcar o retorno de Dudu. O atacante não atua oficialmente há quase 10 meses e pode voltar a vestir a camisa alviverde após tanto tempo. A curiosidade, aliás, fica por conta do adversário: foi exatamente contra o Vasco, no mesmo Allianz, no fim de agosto de 2023, que o jogador sofreu a lesão no joelho direito.

