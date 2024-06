Neymar usa camisa do Flamengo, marca Gabigol e agita torcida

Neymar postou no Instagram uma foto com a camisa do Rubro-Negro e marcou Gabigol, que respondeu: 'combinou muito' Crédito: Jogada 10

Neymar causou na manhã desta quarta-feira (12). Afinal, durante um treino na academia, em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ele usou a camisa 10 do Flamengo. Neymar publicou a foto no Instagram. Ele estava fazendo um treino de bicicleta e foi fotografado de costas, com a camisa 10 do Rubro-Negro. Ela era usada há até pouco tempo por Gabigol.

Gabigol respondeu Aliás, Neymar fez questão de marcar o amigo na publicação. Não demorou muito para o atacante flamenguista responder. E chamou mais atenção ainda: “combinou muito”, disse Gabigol. “Meio de 2025 ou meio de 2026 o homem vai vir. No dia que ele for contratado, eu irei ficar maluco”, postou um internauta. “Entendi a referência, a camisa 10 do Gabi será minha”, disse outro. Há pouco tempo, o nome de Neymar passou a pipocar no Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, afinal, falou sobre o assunto.