Neymar posta foto vestido de Santos após imagem com a camisa do Flamengo

A quarta-feira (12) está agitada para Neymar. Se no início do dia ele postou uma foto com a camisa do Flamengo, ao passar do dia ele volto às redes sociais e apareceu com o manto do Santos, clube o qual foi revelado. A imagem serviu para acalmar os torcedores santistas, que não gostaram de ver o ídolo vestido com roupa do adversário nacional.

Embora não admita de forma pública, a diretoria do Santos trabalha para que Neymar volte ao clube no segundo semestre 2025. Para isso, o retorno à elite do futebol brasileiro é fundamental.