Neymar passa o dia dos namorados com ex e chama atenção

O craque Neymar está livre, leve e solto. Afinal, desde término do relacionamento com Bruna Biancardi, erm 2023, ele está solteiro. E, diante disso, resolveu passar o dia dos namorados com uma ex. Aliás, é justamente com Bruna Biancardi, mãe da pequena Mavie, que Neymar passa o dia dos namorados. Eles estão juntos na mansão do jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O encontro foi confirmado nas redes sociais.

