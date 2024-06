Liziero tem conversa com Zubeldía e será avaliado para possível retorno

O volante Liziero retornou de empréstimo após um período no futebol da Suíça, atuando pelo Yerdon Sport, teve uma conversa com Luis Zubeldía, para saber se tem espaço no elenco do São Paulo. De férias, o jogador deve iniciar nos próximos dias um período de treinos individualizados e depois ser observado melhor pelo treinador. Caso contrário, será liberado para procurar um novo clube.

A ideia é que Liziero recupere o condicionamento físico depois do período de descanso. Assim, ele pode passar por uma avaliação melhor por Zubeldía. A diretoria já passou todos os dados do jogador como histórico, números, dados do empréstimo e características do jogador. Assim, o futuro do jogador vai passar totalmente pelo técnico argentino.