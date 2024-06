Jogador vitorioso pelo Cruzeiro se destaca no futebol society

Ex-atacante com passagem de destaque pela Raposa atuará pela Seleção Brasileira de futebol de sete na Copa América Crédito: Jogada 10

Um ex-jogador com passagem vitoriosa pelo Cruzeiro que se despediu dos gramados em 2021 optou por seguir no futebol. No caso, na versão do esporte que se pratica no campo sintético. Desde que iniciou a nova trajetória, ele vem se destacando e até já carimbou uma convocação da Seleção Brasileira da modalidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Trata-se do ex-atacante Rafinha, que defendeu o Cruzeiro entre 2016 e 2019. Atualmente, ele é jogador do Master Clube, do Paraná, time de futebol de sete. Assim, o seu desempenho na equipe é tão de destaque que disputará a Copa América da modalidade pelo Brasil.

A competição vai ocorrer em Buenos Aires entre 22 e 24 de julho. A anfitriã Argentina, além de Colômbia, Peru, Venezuela, Uruguai e México também integrarão o torneio. Vale ressaltar que a Seleção Brasileira da modalidade conta com uma hegemonia no campeonato. Afinal, venceu três das cinco edições até aqui. Passagem pelo Cruzeiro Rafinha passou a defender a Raposa em 2016 após período no Al-Shabab, da Arábia Saudita. Pro Cruzeiro, o ex-atleta conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil e do Mineiro.