Internacional x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e São Paulo duelam nesta quinta-feira (13), às 20h, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado, mesmo com alguns jogos atrasados, devido a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, vem fazendo grande campanha. Afinal, é o 10° colocado, com 10 pontos e com uma derrota até aqui. Por outro lado, o Tricolor vive momento mágico com Zubeldía. O argentino ainda não perdeu no comando da equipe e pode até assumir a liderança com uma combinação de resultados.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Internacional

O argentino Eduardo Coudet terá algumas ausências para o confronto com o São Paulo. Afinal, Ivan, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, e Lucca e Wanderson, que estão em fase de transição, seguem no departamento médico do clube. Além disso, o técnico também não terá os jogadores convocados por suas respectivas seleções para a disputa da Copa América: Rochet (Uruguai), Borré (Colômbia) e Enner Valencia (Equador). Assim, Alario deve seguir como referência no setor ofensivo e Fabrício terá mais uma chance na meta Colorada.